Нацдепозитарій створить консультаційно-дорадчий орган з учасників ринку

Наглядова рада Національного депозитарію України (НДУ) вчора, 23 березня, ухвалила рішення про створення консультаційно-дорадчого органу з числа професійних учасників ринку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НДУ.

Як зазначили в Нацдепозитарії, метою діяльності такого органу має стати «визначення напрямів розвитку стандартизації депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами відповідно до міжнародних норм для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку».

Як повідомили в Нацдепозитарії, наглядова рада також вирішила призупинити повноваження заступника голови правління НДУ Анатолія ГОЛОВКИ у зв`язку з його заявою про звільнення за власним бажанням і перепризначити на посаді заступника голови правління Наталію СКАЛЬСЬКУ та Ігоря ІВЧЕНКА.

Довідка УНІАН. ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 р. У вересні 2006 р. Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. 86% акцій в НДУ володіє держава, 1,4% належать близько двадцяти юридичним особам, 6% належать дочірній компанії "Смарт-груп", ще 6% - компаніям, підконтрольним В.ІВЧЕНКО.

На даний час українським урядом прийнято план заходів щодо створення в Україні єдиного центрального депозитарію, зокрема, шляхом об`єднання НДУ та депозитарію при Національному банку України. Дані плани були розкритиковані ще одним діючим в Україну депозитарієм - Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів, а також Міжнародним валютним фондом (МВФ) і Світовим банком.