Акції Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas продовжили зростання - експерти

Акції Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas на Лондонській фондовій біржі в середу, 23 березня, продовжили зростання.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, папери Cadogan Petroleum на Лондонській фондовій біржі додали за вчорашній день 3,26%, JKX Oil & Gas - зросли на 0,59%. У той же час, Regal Petroleum (-1,25%) закрився в червоній зоні. Акції Ferrexpo (+4,65%) продемонстрували впевнене зростання. Папери «Миронівського хлібопродукту» (-0,27%) незначно просіли.

Як повідомляють аналітики, на Варшавській фондовій біржі в середу «Астарта» (+0,31%) і «Агротон» (+0,97%) завершили день на позитивній території. «Кернел» (-0,38%) трохи знизився.