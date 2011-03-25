Світові фондові ринки виросли на тлі позитивної статистики зі США - експерти

Торги на провідних фондових майданчиках Європи і США у четвер, 24 березня, пройшли в позитивній динаміці на тлі помірно позитивної макроекономічної статистики зі США.

Таку думку висловлено в аналітичному огляді інвестиційної групи "Сократ", переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, учора були опубліковані дані про первинні заявки з безробіття, які виявилися на рівні 382 тис., що трохи менше від прогнозу (383 тис.). Також у США вийшли дані про рівень замовлень на товари тривалого користування за лютий, які показали зниження на 0,9% при прогнозованому рості в 1,1%. Після виходу статистики індекс S&P продемонстрував зниження, проте пізніше в ході торгової сесії виріс і пробив важливий рівень опору в районі 1300 пунктів. Сьогодні у США буде опублікований квартальний звіт про ріст ВВП, а також вийде звіт про прибутки корпорацій.

Як зазначають аналітики, українські фондові ринки у четвер закрилися ростом. Лідером торгів на Українській біржі виступили "Мотор Січ" (115,26 млн. грн.) та Алчевський металургійний комбінат (39,36 млн. грн.). Найбільший ріст серед компаній індексного кошику показали "Азовсталь" (+4,38%) і "Мотор Січ" (+4,02%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 24 березня, підвищився на 0,62% - до 1 109,47 пункту. Загальний об'єм торгів склав 310 млн. 490 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,24% - до 2876,33 пункту. Загальний об'єм торгів склав 521 млн. 128 тис. грн., з них на терміновому ринку - 115 млн. 804 тис. грн.