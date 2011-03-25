Ефект від землетрусу в Японії не став тривалим для ринків акцій - експерт

Ефект від землетрусу в Японії для фондових ринків, у тому числі й українського, не мав тривалого характеру.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії "Проспект Інвестментс" Олена ЄВДОЧЕНКО.

Крім того, підкреслила вона, "військовий конфлікт у Лівії інвестори і зовсім проігнорували, мабуть, керуючись думкою, що поки ціни на нафту не перевищили 120 дол./барель, світовій економіці ніщо не загрожує. Відповідно учасники ринку успішно викупили усе зниження середини березня навіть з урахуванням виходу неоднозначної макростатистики у США напередодні". Новини про зниження рейтингу Португалії до рівня ВВВ агентством Moody`s і зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента цієї країни агентством Fitch до "A-" з "A+" також не мали серйозного впливу на погляди інвесторів.

За словами О.ЄВДОЧЕНКО, у четвер індекс S&P - 500 зміг піднятися, закріпившись вище від рівня 1309,66 пункту. Хоча не все так однозначно. Зокрема, технічний індикатор MACD демонструє розворот вгору і послаблення низхідної сили тренду, який може знову запанувати при появі негативного каталізатора. А оскільки український ринок акцій корелює з американськими індексами, він йтиме слідом. Тобто в таких умовах співвідношення росту і падіння ринків оцінюється як 50/50.

Як повідомила аналітик, сьогодні о 15:30 інвестори чекають остаточних даних про ріст ВВП США за IV квартал (прогноз 3,0%). О 15:55 Університет Мічігану опублікує фінальні дані про індекс споживчої довіри США за березень. Ці дані в короткостроковому періоді можуть вплинути на динаміку фондових індикаторів.