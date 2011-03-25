Фондові ринки починають робити ставки на новий сезон корпоративних звітів - експерт

Світові фондові ринки починають робити ставки на новий сезон корпоративних звітів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Загалом, вважає він, «зростання ринку акцій, на тлі переважання в новинах негативних тонів і все ще високої невизначеності, варто трактувати як початок спекуляцій на тему майбутнього сезону квартальних звітів». Сезон звітності традиційно відкриє публікація квартальних результатів алюмінієвого гіганта Alcoa у понеділок, 11 квітня.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, публікація квартальних даних найбільших глобальних компаній буде мати важливе значення. Один з головних аргументів оптимістів на ринку акцій будується на простій ідеї про те, що, незважаючи на підвищення рівня невизначеності, компанії як мінімум не погіршать фінансові результати.

За словами аналітика, у четвер, 24 березня, американським індексам S & P 500 і DJIA вдалося піднятися вище рівнів 1300 і 12 000 відповідно, додавши 0,9% і 0,7%. «Через те, що хвиля фіксації прибутку на початку цього тижня почалася після зіткнення саме з цими рівнями, подолання даних опорів буде додатковою порцією оптимізму», - зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО. При цьому індекс S & P 500 подолав 50-денне ковзне середнє значення, помітно поліпшивши ситуацію з точки зору технічного аналізу ситуацію.

Як вважає аналітик, «позитивні корпоративні новини у четвер затьмарила велика кількість тривожних звісток з Європи, і учасники ринку вважали за краще не турбуватися про розвиток подій на ринку суверенного боргу країн PIGS (Португалія, Ірландія, Греція, Іспанія)».

Однак неоднозначні макроекономічні дані не стали приводом для поліпшення настроїв інвесторів. Навпаки, після публікації слабкого звіту про замовлення на товари тривалого користування ряд авторитетних гравців ринку, включаючи Bank of America Merrill Lynch і Morgan Stanley, скоротили оцінки зростання ВВП США в першому кварталі 2011 року.

За інформацією П.ІЛЛЯШЕНКО, після закриття фондових майданчиків у Сполучених Штатах Америки у четвер ф`ючерси на індекс S & P 500 продовжили висхідний рух, додаючи на даний момент більше 0,5% до значення S & P 500 на момент закриття торгів на Українській біржі. При цьому більшість фондових індексів країн Азії завершили торгову сесію п`ятниці зростанням в межах 1%, а котирування нафти марки WTI продовжують консолідуватися над рівнем 105 доларів за барель.

Аналітик повідомив, що протягом сьогоднішнього дня відбудеться низка виступів представників ФРС США. Найбільш важливе з них - виступ голови ФРБ Філадельфії Чарльза ПЛОССЕРА на тему монетарної політики - відбудеться вже після закриття торгів на Українській біржі. Серед макроекономічних релізів уваги заслуговує публікація останньої третьої оцінки зростання ВВП Сполучених Штатів Америки в четвертому кварталі 2010 року.