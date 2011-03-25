Unilever продає бізнес Sanex компанії Colgate-Palmolive

Компанія Unilever оголосила про підписання угоди про продаж свого глобального бізнесу Sanex компанії Colgate-Palmolive. Сума угоди становить 672 млн. євро.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, в даний момент угода є предметом узгодження з регулюючими органами.

Угода здійснюється у відповідності з вимогами Комісії Європейського Союзу про те, що бренд Sanex не повинен бути присутнім в продуктовому портфелі Unilever на території Європейської економічної зони.

Річний обсяг продажів бренду Sanex в 2010 році склав 187 млн. євро, переважно за результатами операцій у Західній Європі.

Крім того, концерн Unilever підписав угоду про придбання у компанії Colgate-Palmolive низки брендів миючих засобів у Колумбії. Сума угоди становить 215 млн. дол. Зараз дана угода також знаходиться на узгодженні з регулюючими органами.

«Ми задоволені можливістю здійснити продаж бізнесу Sanex, а також залученням до нашого продуктового портфелю у Колумбії успішних торгових марок Fab, Lavomatic і Vel. Ця угода повністю відповідає стратегії Unilever з розвитку глобальних категорій продуктів. Це придбання допоможе подальшому розвитку бізнесу Unilever в Колумбії, значно посиливши позиції компанії на одному з найбільших ринків миючих засобів у Латинській Америці. Подібні придбання є одним з ключових чинників, які дозволяють удосконалювати наш портфель брендів, розширювати регіональну присутність і, в кінцевому підсумку, досягти поставленої амбітної мети з подвоєння обсягу бізнесу Unilever », - зазначив категорійний президент Unilever Майкл ПОЛК.

Обидві угоди включають в себе торгові марки, об`єкти інтелектуальної власності і розробки. Угоди не включають придбання будь-яких виробничих потужностей та належних до них активів.

Довідка УНІАН. Unilever - один зі світових лідерів з виробництва споживчих товарів повсякденного попиту.

Перше представництво Unilever в Україні було відкрито у 1993 році. Портфель торговельних марок Unilever в Україні включає в себе майонез, кетчупи та соуси Calve, майонез Hellmann`s, спреди Rama, рослинно-сирні креми Crème Bonjour, супи і приправи Knorr, чай "Бесіда", Brooke Bond і Lipton, а також засоби особистої гігієни і побутової хімії Dove, Clear vita ABE, Sunsilk і Timotei, Rexona і Axe, Domestos і Cif.