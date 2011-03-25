Експерти: нафтогазові компанії знову були в центрі уваги на Лондонській фондовій біржі

Українські компанії нафтогазового сектора знову опинилися в центрі уваги під час торгів на Лондонській фондовій біржі.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер, 24 березня, акції Cadogan Petroleum зросли на 1,88%, JKX Oil & Gas - на 1,4%, Regal Petroleum - на 3,8%. Ferrexpo (1,14%) трохи додав до результатів попередніх торгів. «Миронівський хлебородукт (-0,33%) незначно знизився.

За інформацією аналітиків, компанії агросектору, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували в четвер слабкі результати. Папери "Астарти" (-0,06%) і «Кернел» (-0,13%) трохи просіли. Водночас, акції «Агротону» в ціні не змінилися.