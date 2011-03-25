«Укртелеком» розмістив облігації серії L майже на 254 млн. грн.

Компанія «Укртелеком» розмістила облігації серії L на торгах на Українській біржі загальною сумою 253,57 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, в результаті торгів на біржі в період з 15 лютого по 11 березня цього року було розміщено 250 тис. облігацій номінальною вартістю 1 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до проспекту емісії облігацій, їх розміщення повинно було здійснюватися в період з 15 лютого 2011 по 13 січня 2012 року включно. Прибутковість облігацій була визначена в розмірі 16,5%, при цьому можливість оферти не передбачена. Згідно з проспектом емісії, облігації повинні бути погашені 14-17 лютого 2012 року.

Залучені від продажу облігацій кошти «Укртелеком» спрямує на технологічний розвиток компанії: розвиток і модернізацію фіксованої мережі, мережі мобільного зв`язку, широкосмугового доступу в інтернет і т.п.

Андеррайтером випуску облігацій є компанія «Трійка Діалог Україна».

Нагадаємо, в грудні 2010 року «Укртелеком» завершив продаж облігацій серії J на суму 125 млн. грн.

24 березня 2011 прості іменні облігації ВАТ "Укртелеком" серії J включені до другого рівня лістингу Біржового реєстру ПАТ "Українська біржа".

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) та ін.

Чистий збиток компанії "Укртелеком" в 2010 році склав 258,8 млн. грн. проти 461,5 млн. грн. в 2009 році.