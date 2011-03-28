Умови договору купівлі-продажу «Криворіжсталі» виконуються належним чином - ФДМУ

Умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" («Криворіжсталь») за підсумками діяльності за 2010 р. виконуються належним чином, зокрема щодо соціального блоку зобов`язань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України, такі результати проведеної в березні цього року перевірки виконання інвестором своїх інвестзобов`язань.

Як відзначили у ФДМУ, Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації 24 березня цього року провела виїзне засідання на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". На засіданні обговорювалися питання виконання умов договору. Членами комісії була дана позитивна оцінка стану виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За інформацією ФДМУ, проведені впродовж 2010 р. спільні консультації представників Фонду держмайна, адміністрації комбінату, власника, ЦК профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості та профспілкового комітету підприємства дозволили вирішити такі важливі питання, як продовження будівництва житла для робітників, забезпечення дотримання соціальних стандартів (з оплати праці, стимулювання, оздоровлення), розробка методики розрахунку мінімального стандарту оплати праці працівників, зайнятих в основних цехах. Загальний обсяг витрат на охорону праці та соціально-побутові цілі становив 196 млн. 198,6 тис. грн. З 1 квітня 2011 р. на підприємстві підвищено тарифні ставки працівникам і посадові оклади керівникам, фахівцям і службовцям на 7%, що повною мірою дозволило забезпечити вимоги законодавства і договору щодо рівня соціальних стандартів. Житлова програма на 2010 р. виконана в повному обсягу, введено в експлуатацію 2 житлових будинки на 164 квартири. Ведеться будівництво двох нових будинків на 285 квартир, які планується передати працівникам ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" безплатно в 2011 р.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2009 році скоротив виробництво основних видів продукції на 17,2-21,6%.