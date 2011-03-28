Створення центрального депозитарію на базі НДУ негативно позначиться на фондовому ринку - експерти

У разі створення центрального депозитарію (ЦД) на базі Національного депозитарію України (НДУ) у сфері депозитарних послуг буде створений монополіст, що негативно вплине на роботу вітчизняного фондового ринку, його суб'єктів.

Таку думку висловив УНІАН виконавчий директор інвестиційної компанії "Он-Лайн Капітал» Сергій КОНДРАШОВ коментуючи наміри уряду створити центральний депозитарій на базі НДУ.

«Створення центрального депозитарію на основі Нацдепозитарію просто задавить бізнес і фондовий ринок. Сьогодні у його учасників є варіанти - куди, а так варіантів просто не буде », - заявив С. КОНДРАШОВ.

Підтримує цю точку зору і директор Інституту трансформації суспільства Олег СОСКІН, який вважає, що запланований Кабміном варіант створення ЦД свідчить про лобіювання інтересів окремих бізнесменів, а результатом реалізації намірів уряду стане крах вітчизняного фондового ринку. «По суті те, що зараз відбувається, говорить про те, що держава діє на користь кланів та фінансово-промислових груп, які стоять за Національним депозитарієм України. Ми в результаті цього можемо поставити хрест на фондовому ринку. Він не буде розвиватися. Клани отримають контроль над акціонерним капіталом. Це безпрецедентно. Це все може призвести до повного колапсу фондового ринку», - вважає О. СОСКІН.

На думку С. КОНДРАШОВА, доцільним було б створення ЦД на базі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів (ВДЦП). «Якщо створювати центральний депозитарій, то це треба було робити на основі Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, оскільки це комерційна компанія, а не державна, і вона набагато краще буде ставитися до своїх клієнтів і не буде гальмувати розвиток фондового ринку», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2011 заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України. 28 лютого 2011 прем'єр затвердив склад оргкомітету та заходи щодо створення Центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.