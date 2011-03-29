Fitch підтвердив рейтинг DTEK

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) компанії DTEK Holdings Limited в іноземній валюті на рівні «B» з прогнозом «стабільний», а також пріоритетний незабезпечений рейтинг DTEK Finance BV в іноземній валюті на рівні «B» з рейтингом зворотності активів "RR4".

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошують, що довгостроковий РДЕ компанії в іноземній валюті обмежений стелею країни України («B» / прогноз «стабільний»), але на довгостроковий РДЕ в національній валюті і національні рейтинги це обмеження в даний час не поширюється.

У липні 2010 р. Fitch підвищив довгостроковий РДЕ України в іноземній валюті з рівня «B-» до «B». Услід за цією рейтинговою дією був підвищений довгостроковий РДЕ DTEK в іноземній валюті з рівня «B-» до «B». Довгостроковий РДЕ компанії в національній валюті та її національні рейтинги знаходяться на вищому рівні, ніж суверенні рейтинги, оскільки на них не поширюється трансфертний ризик і ризик конвертації за борговими зобов`язаннями в іноземній валюті. Крім того, ці рейтинги відображають відносно стабільний і вертикально інтегрований бізнес DTEK.

Рейтинги беруть до уваги лідируючі позиції DTEK в українському секторі вуглевидобутку і виробництва електроенергії на теплових електростанціях і розподілу електроенергії, а також враховують конкурентоспроможні операційні показники і витрати порівняно із зіставними підприємствами в країні та довгострокову структуру боргу після емісії єврооблігацій на 500 млн. дол. У квітні 2010 р.

Згідно з консервативними оцінками агентства, виручка DTEK буде зростати порівнянними темпами зі зростанням ВВП України (за прогнозами Fitch, 4-5% в 2011-2012 рр..). Fitch очікує, що DTEK збереже операційний грошовий потік позитивним, а левередж - на більш низькому рівні, ніж у багатьох інших компаній СНД з генерування та розподілу електроенергії. Зокрема, показник скоригованого чистого левереджа по FFO (грошовим коштам від операційної діяльності) повинен залишатися нижче 1,7 x в 2011-2014 рр.

На думку Fitch, в 2011 році є певний ризик, пов`язаний зі злиттями й поглинаннями. Раніше цього року українська влада оголосила, що вона планує приватизувати частку в «Дніпроенерго», в якій DTEK володіє 47,55%, вже в 2 кварталі 2011 р. «Дніпроенерго» має встановлену потужність 8185 МВт, що майже вдвічі перевищує потужність «Східенерго », дочірньої структури DTEK. Водночас, у «Дніпроенерго» нижча операційна ефективність. Зокрема, коефіцієнт завантаження потужностей в 2010 р. у підприємства складав 34,3%, що нижче коефіцієнта завантаження у «Східенерго» на 50,1% у тому ж році. Тому Fitch вважає, що у разі придбання «Дніпроенерго» операційна маржа у DTEK, ймовірно, трохи знизиться.

Fitch також відзначає, що вплив валютних ризиків на DTEK згладжується за рахунок виручки, одержуваної від експортних продажів. За оцінками агентства, експортна виручка компанії, номінована головним чином у доларах США, з запасом покриває її процентні виплати в іноземній валюті. DTEK в даний час не хеджує свої валютні ризики. Fitch відзначає, що у разі тривалого істотного ослаблення курсу гривні до долара США і євро фінансові позиції DTEK, включаючи показники левереджа і забезпеченості, можуть погіршитися.

Довідка УНІАН. DTEK - група, що займається видобутком вугілля і виробництвом електроенергії, належить System Capital Management, що має активи в Україні і яку контролює Рінат АХМЕТОВ. DTEK веде бізнес з іншими компаніями, що є частиною тієї ж групи компаній у власності Р.АХМЕТОВА.