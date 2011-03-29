Акімова: єдиний депозитарій буде створено до кінця першого півріччя

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що єдиний депозитарій буде створено до кінця першого півріччя 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.АКІМОВА заявила сьогодні, виступаючи на "Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя".

"Загалом у темі розвитку фондового ринку перед нами стоїть ще одне важливе, достатньо складне завдання, але вирішуване протягом першого півріччя - це створення єдиного депозитарію, без якого подальший активний розвиток фінансових ринків складно уявити", - сказала І.АКІМОВА.

Крім того, за її словами, уряд також планує підготувати низку законопроектів для розвитку фондового ринку в Україні. "Із законодавчих ініціатив однією з найважливіших буде розширення функцій та зміцнення функцій Фонду гарантування вкладів. Велике значення матимуть конкретні заходи із розчищення токсичних активів. Зараз разом із міжнародними організаціями розглядалася така делікатна тема, як проблемні банки і один із таких проблемних банків - "Родовід". Було ухвалено рішення перетворити його на банк поганих активів", - повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента.