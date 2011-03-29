KSG Agro має намір залучити на Варшавській біржі біля 30 млн. доларів

Варшава. Українська агрокомпанія KSG Agro (Дніпропетровська обл.) має намір залучити під час первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі біля 100 млн. злотих (1 дол - 2,9 PLN).

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив представник польського Dom Maklerski BZ WBK, який обраний лід-менеджером планованого випуску, Ян РАКОВСЬКІ.

Він сказав, що IPO KSG Agro заплановане на першу половину цього року, зауваживши, що компанія поки остаточно не визначила обсяги емісії.

«Це буде близько 100 млн. злотих», - сказав представник компанії.

За його словами, більш детальна інформація щодо планованого випуску буде доступна в середині квітня.

Він повідомив, що консультантом з випуску виступить також компанія Visum Capital.

Я. РАКОВСЬКІ також зазначив, що DM BZ WBK веде переговори з низкою інших українських компаній, які можуть провести первинне розміщення акцій на варшавському ринку ще в 2011 році.

«У цьому році ми маємо намір провести IPO ще як мінімум трьох компаній з України (в тому числі, KSG Аgro)», - сказав він.

Співрозмовник УНІАН додав, що в минулому році DM BZ WBK провела 7 IPO, в тому числі трьох закордонних компаній, дві з яких - з України.

Згідно з повідомленням на веб-сайті KSG Аgro, компанія займається переважно рослинництвом.

До 2016 року фірма планує збільшити земельний банк до 150 тис. га з нинішніх 34 тис. га.

За даними польської газети Parkiet, KSG Аgro в минулому році збільшила чистий прибуток в 4 рази - до 10 млн. доларів при збільшенні доходу до 15,6 млн. доларів з 13,8 млн. доларів в 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на ВФБ дебютувало 3 компанії з Україною (Agroton, Milkiland, Sadovaya Group), а одна - Geo Alliance - через несприятливі ринкові умови відмовилася від первинного розміщення акцій.

Довідка УНІАН. На Варшавській фондовій біржі котируються папери 6 компаній з України, п`ять з яких - на основному майданчику.

Чотири компанії представляють агропромисловий холдинг, а найбільша за капіталізацією українська компанія на ВФБ Kеrnel в березні цього року увійшла в індекс «блакитних» фішок польського ринку.

У лютому 2011 року на альтернативному ринку NewConnect дебютувала харківська агропромислова Agroliga.

Першою на польський фондовий ринок вийшла Astarta в 2006 році, після якої в 2007 році IPO провела Kernel.