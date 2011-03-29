«Тессера Капітал» змінила назву на «Альтана Інвестмент Менеджмент»

На загальних зборах учасників ТОВ "КУА АПФ "Тессера Капітал", що відбулися 23 березня 2011 року, було прийнято рішення про зміну назви компанії на ТОВ "КУА АПФ "Альтана Інвестмент Менеджмент".

Про це повідомляється в прес-релізі інвестиційної компанії "Альтана Капітал», переданому агентству УНІАН.

Як сказано в повідомленні, мета зміни назви - підкреслити приналежність компанії з управління активами до материнської компанії «Альтана».

За словами генерального директора ІК «Альтана Капітал» Олени АМІТАН, зміна назви компанії дозволить швидше сформувати у свідомості клієнтів цілісність групи «Альтана». «Бренд «Альтана» хоча й молодий, але вже відомий і зарекомендував себе на ринку, тому присутність цього імені в назві КУА дозволить посилити її ринкові позиції в сегменті управління активами», - наголошується в прес-релізі.

Довідка УНІАН. КУА АПФ "Альтана Інвестмент Менеджмент" створена в травні 2007 року. Основний напрямок діяльності - управління активами приватних інвестиційних фондів.

Статутний капітал компанії становить 18 млн. грн. Загальна вартість активів, що перебувають під управлінням компанії, становить 850 млн. грн.