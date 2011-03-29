Інвестори українського фондового ринку в понеділок фіксували прибуток - експерти

Інвестори українського фондового ринку в понеділок, 28 березня, фіксували прибуток.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс Української біржі різко впав на початку торгової сесії понеділка. Загальний обсяг торгів вчора був помірним. Всі блакитні фішки продемонстрували зниження, при цьому найбільше просіли акції «Укрнафти» (-2,77%), «Мотор Січі» (-1,13%), «Центренерго» (-1,68%) і «Укртелекому» ( -1,37%).

Аналітики відзначають, що папери підприємств гірничо-металургійного сектору в понеділок суттєво впали в ціні. Алчевський меткомбінат втратив 2,75%, Авдіївський КХЗ - 1,01%, «Азовсталь» - 2,4%, Єнакієвський метзавод - 2,06%, Ясиновський КХЗ - 1,24%. Інвестори розпродавали акції «Донбасенерго» (-2,2%) і «Західенерго» (-0,45%). Котирування банків («Райффайзен банк Аваль» - 0,09%, «Укрсоцбанк» - 0,99%) і «Стиролу» (-2,79%) також знизилися.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 28 березня, знизився на 0,62% - до 1 119,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 353 млн. 562 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,58% - до 2844,36 пункта. Загальний обсяг торгів становив 287 млн. 220 тис. грн., з них на терміновому ринку - 100 млн. 824 тис. грн.