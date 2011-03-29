Експерти: ринки акцій цього тижня зосередяться на даних про безробіття в США

Основний фокус ринку акцій на цьому тижні буде зосереджений на спекуляціях щодо п'ятничної статистики, коли вийдуть дані про безробіття в США.

Така думка висловлена в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За прогнозами аналітиків, ослаблення долара також є підтримкою для американських трейдерів. Однак, забувати про ризик поганих новин з Японії і загострень у Лівії не варто. Можливо, саме з цим і пов'язане зниження обсягів торгів. Завтра ключовим індикатором для ринку стануть дані про впевненість споживачів у США за березень.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок у понеділок, 28 березня, закрився зниженням всуперч світовим тенденціям. Незважаючи на слабкий «бичачий» тренд на західних майданчиках, вітчизняні індекси показали негатив, торгуючись в бічному каналі за невеликих обсягів. Лідерами торгів за обсягами на Українській біржі виступили «Мотор Січ» (69,67 млн. грн.) Та Алчевський металургійний комбінат (26.57 млн. грн.). Всі підприємства індексного кошика закрилися на негативній території. Лідерами падіння були акції Алчевського металургійного комбінату (-2.75%) і «Укрнафти» (-2,77%).

За словами аналітиків, європейські індекси в понеділок показали зростання на тлі позитивного відкриття американської сесії, чому посприяло зростання рівня споживчих витрат у США. Також першу половину вчорашнього дня західні майданчики відстежували корпоративні новини, взявши перерву в питаннях Японії і Близького Сходу, де досі зберігається невизначеність. Найближчі дні стануть вирішальними і покажуть, чи вистачить західним інвесторам рішучості для оновлення максимумів.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 28 березня, знизився на 0,62% - до 1 119,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 353 млн. 562 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,58% - до 2844,36 пункта. Загальний обсяг торгів становив 287 млн. 220 тис. грн., з них на терміновому ринку - 100 млн. 824 тис. грн.