Український фондовий ринок у вівторок продовжив зниження - експерти

Український фондовий ринок у вівторок, 29 березня, продовжив зниження.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у вівторок впав на 1,86%, закрившись на рівні 2791,34 пункту, а індекс ПФТС - на 2,65% до 1089,84 пункту. Всі компанії індексного кошика Української біржі закрилися зниженням. Найбільше падіння було зафіксовано за акціями «Укрнафти» (-3,85%) і Авдіївського КХЗ (-2,80%). Лідерами за обсягом торгів на Українській біржі були папери компанії «Мотор Січ» (49,54 млн. грн.).

За інформацією аналітиків, провідні індекси Європи та США у вівторок закрилися зі змішаною динамікою. Найбільшу увагу було зосереджено на публікації в США індексу споживчої довіри, значення якого виявилося нижчим за очікування - 63,4 пункти проти 65 пунктів.

Аналітики повідомляють, що по єврозоні сьогодні вийдуть дані про індекс ділового клімату та індексі настроїв в економіці. У США опублікують дані про індикатор зайнятості ADP і зміну запасів нафти за тиждень.