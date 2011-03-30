Ймовірність фіксування прибутку зараз істотно вища, ніж на початку тижня - експерт

Ймовірність фіксування прибутку глобальними гравцями зараз істотно вища, ніж на початку цього тижня.

Таке припущення висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Тим не менше, додав він, «цей сценарій розвитку подій не є основним для побудови торгової стратегії на наступні три торгові сесії». Головною подією сьогоднішнього дня стане публікація першої серії даних про зміну кількості зайнятих у Сполучених Штатах Америки за підсумками березня. Дані агентства ADP будуть опубліковані о 15:15 за київським часом. При цьому ще більше цікавить ринки публікація даних від Бюро Статистики Праці США в п`ятницю, 1 квітня. Інвестори будуть уважно стежити не тільки за динамікою кількості зайнятих, але й за динамікою вартості робочої сили, а також кількістю відпрацьованих годин.

За інформацією аналітика, у першій половині вівторка, 29 березня, світові фондові ринки опинилися під тиском з боку негативної динаміки акцій європейських банків, а також слабкої динаміки представників нафтогазового сектора. Основний пан`європейський індекс DJ Euro Stoxx 600 перебував на негативній території протягом більшої частини торгової сесії, компенсувавши ранкові втрати тільки за рахунок ралі в секторі видобувних компаній, а також завдяки зростанню акцій в США з відкриття торгів. Фінансова складова індексу за підсумками дня знизився на 0,9%. Очолили падіння акції банків з втратами більше 1%.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, серед європейських банків найбільші втрати у вівторок зазнали акції італійського Unione di Banche Italiane, котирування якого впали на 12% через плани із залучення нового капіталу шляхом додаткової емісії акцій. На тлі складної ситуації на борговому ринку європейської периферії учасники ринку критично ставляться до перспектив фінансового сектору Європи. Рішення італійського банку стало приводом для переосмислення ризиків.

Тим часом, підкреслив аналітик, американські фондові індекси S & P 500 і DJIA завершили вівторок зростанням на 0,7%. При цьому індекс промислових компаній закріпився вище опору на рівні 12200 пунктів, а індекс широкого ринку досяг позначки в 1320 пунктів. Відсутність сильної реакції на зниження рейтингів Португалії та Греції рейтинговим агентством Standard & Poor `s не стало сюрпризом, оскільки інвестори продовжують ігнорувати зростання прибутковості боргових зобов`язань Португалії, концентруючи увагу на корпоративних подіях у США. Наприклад, лідером зростання в складі індексу DJIA стали акції Home Depot (найбільша торговельна мережа з продажу інструментів для ремонту і будматеріалів).

За словами П.ІЛЛЯШЕНКО, сьогодні вранці фондові майданчики в країнах Азії демонструють зростання. Зокрема, японський Nikkei 225 додає більше 2%, а головний регіональний індекс The MSCI Asia Pacific досяг максимального значення з 11 березня. Ф`ючерси на індекс S & P 500 також ростуть, до моменту відкриття європейських торгових майданчиків додавши ще 0,4%. У порівнянні з рівнем закриття минулої п`ятниці, 25 березня, індекс S & P 500 зріс на 4,3%, у той час як індекс Української біржі втратив 2,7% за аналогічний період часу. «Не знаходячи гідних фундаментальних аргументів на користь збереження різноспрямованої динаміки українського і глобального ринків акцій, ми очікуємо початку скорочення різниці в динаміці індексів вже найближчим часом», - прогнозує аналітик.