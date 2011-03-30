"Брянський машзавод" став акціонером "Луганськтепловозу"

На рахунки ЗАТ Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» перераховано 76,001% акцій ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду держмайна України.

За інформацією прес-служби, раніше акції «Луганськтепловозу» на виконання розпорядження Фонду були списані їх хранителем з рахунку ФДМУ.

Довідка УНІАН. 15 червня 2010 р. Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить в російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Проте, 21 липня 2010 року Кабінет міністрів України прийняв розпорядження щодо припинення взаємних зобов`язань між Фондом держмайна України і покупцем «Луганськтепловозу» – ЗАТ «УК «Брянський машинобудівний завод» шляхом проведення взаємозаліку за договірними зобов`язаннями і укладення між сторонами мирової угоди.

8 жовтня 2010 р. було ухвалено рішення Господарського суду Києва за позовом ФДМУ щодо розірвання договору купівлі-продажу «Луганськтепловозу». Причиною для подачі позову послужила несплата Брянським машзаводом заявленої ним на приватизаційному конкурсі суми за держпакет акцій «Луганськтепловозу».

Київський господарський апеляційний суд в грудні 2010 року задовольнив апеляцію компанії «Брянський машзавод», скасувавши рішення Господарського суду Києва, що визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Постановою Господарського суду Києва від 21 березня 2011 р. було затверджено мирову угоду між ФДМУ і покупцем «Луганськтепловозу». ФДМУ і "Брянський машзавод" підписали акт прийому-передачі 76,001% пакета акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз".

Холдингова компанія «Луганськтепловоз» – найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних вантажних тепловозів і електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.