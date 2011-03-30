ДІУ в II кварталі випустить облігації на 1 млрд. грн., у III-IV – іпотечні облігації на 200 млн. грн.

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує в II кварталі цього року випустити облігації на 1 млрд. грн., у III-IV кварталах – іпотечні облігації на 200 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ в рамках наради ДІУ з учасниками ринку іпотечного кредитування «Напрями фінансування завершення будівництва житла і відновлення ринку іпотечного кредитування».

«Ми плануємо випустити на 1 млрд. грн. облігацій під державні гарантії. Плануємо на другий квартал цього року. Така норма в законі про держбюджет є. Крім того, ми також плануємо випустити 200 млн. грн. іпотечних облігацій... у третьому і четвертому кварталах», – сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ уточнив, що запланована дохідність облігацій на 1 млрд. грн. буде на рівні 10%, за іпотечними облігаціями на 200 млн. грн. – на рівні 11%.

«Ми плануємо з 1 млрд. грн. облігації на 800 млн. грн. випустити строком на 5 років, на 200 млн. грн. – на 7 років. Термін за іпотечними облігаціями – 5 років», – сказав голова правління ДІУ.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив із пріоритетних видів діяльності ДІУ функції зі сприяння будівництву, а також щодо забезпечення реалізації державних програм із забезпечення житлом громадян України.