Українські фондові ринки у вівторок істотно знизилися - експерти

Українськіфондовіринкиу вівторок, 29березня,істотнознизилися.

Процейдетьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Засловамианалітиків,індексУкраїнськоїбіржі(-1,86%) у вівторокупаввідразупіслявідкриттяторгіві слідувавбічномутренду протягом усього дня.Загальнийобсягторгівбувпомірним -206млн.грн.Лідери за обсягамиторгів-«Укрнафта»(-3,85%),«МоторСіч»(-1,99%) і«Центренерго»(-1,82%) -зновузакрилисяв червонійзоні.

Яквідзначаютьаналітики,акціїпідприємствгірничо-металругічногосекторуі«Стиролу»у вівторокзначновтратилив ціні.Алчевськийметкомбінатвпавна1,62%,АвдіївськийКХЗ- на2,8%,«Азовсталь»-на1,98%,Єнакієвськийметзавод -на2,2%,ЯсиновськийКХЗ-на1,67%,«Стирол»-2,75%.Банки слідували загальномунегативномутренду,втойчасяквтрати«Західенерго»(-0,51%) і«Укртелекому»(-0,56%) небулинастільки істотними.«Донбасенерго»торгуваласяпротиринку,додавши0,39%до закриття.

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