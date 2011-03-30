Українські нафтогазові компанії показали в Лондоні змішану динаміку - експерти

Українськікомпаніїнафтогазовогосекторупродемонструваливчорана Лондонськійфондовійбіржізмішанудинаміку.

Процесказанов аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Якповідомляютьаналітики,акціїRegal Petroleum(+9,41%)наЛондонськійфондовійбіржізлетілив ціні.Cadogan Petroleum (+3,57%)такожпоказавістотне зростання.JKX Oil&Gas(-1,58%)завершив деньна негативнійтериторії.АкціїFerrexpo(-1,68%) і«Миронівськогохлібопродукту»(-0,27%)розпродавалися.

За інформацієюаналітиків,на Варшавськійфондовійбіржіу вівторок «Агротон»(+0,67%) і«Мілкіленд»(+0,49%)трохивиросли.«Астарта»(-0,12%) і«Кернел»(-1,15%) знизилися.

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