Фірташ не веде переговори про купівлю «ДніпроАзоту» - Коломойський

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ не вів і не веде переговорів з бізнесменом Ігорем КОЛОМОЙСЬКИМ про придбання ВАТ «ДніпроАзот» (місто Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КОЛОМОЙСЬКИЙ заявив сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Не вів і не веде (переговори – УНІАН)», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи проходили такі переговори.

При цьому І.КОЛОМОЙСЬКИЙ повідомив, що поки що не збирається продавати підприємство.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він продати підприємство, І.КОЛОМОЙСЬКИЙ сказав: «Ні, не погоджуся. Поки що не погоджуся».

Як повідомлялося в ЗМІ, Антимонопольний комітет України одержав заявку на концентрацію більш як 50% підприємства "ДніпроАзот" – великого виробника аміаку й азотних добрив, контрольованого бізнесменом И.КОЛОМОЙСЬКИМ. Про це 10 березня повідомив журналістам перший заступник голови АМКУ Юрій КРАВЧЕНКО. "Так, є така заявка", – сказав він. Від кого одержана заявка на концентрацію, він не уточнив, посилаючись на конфіденційність. Заявка була одержана комітетом у 2010 році.

Нагадаємо, раніше Д.ФІРТАШ взяв курс на скуповування хімічних активів в Україні, заявивши про бажання створити велику хімічну компанію, яка б консолідувала всі вітчизняні хімічні підприємства. У березні стало відомо, що Д.ФІРТАШ купив черкаський "Азот", у вересні 2010 було оголошено, що концерн "Стирол" увійшов в Ostchem Group – хімічний холдинг у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом північнодонецького "Азоту". В Україні Group DF контролює також "Рінеазот". Таким чином, під контролем Д.ФІРТАША майже 70% виробництва аміаку в країні, близько 60% – карбаміду і 100% – аміачної селітри.

Довідка УНІАН. ВАТ «ДніпроАзот» (м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) входить в п'ятірку найбільших хімічних підприємств України. Спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, продуктів хлорної групи.

Основними акціонерами підприємства є компанії: ТОВ «Альфатрейдер» (24,745%), ТОВ «Індастріал Гарант» (24,887%), ТОВ «Солайм» (24,973%) і ТОВ «Реал-Стандарт» (14,249%) (Дніпропетровськ).