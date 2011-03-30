Коломойський зацікавлений в покупці «Дніпрообленерго» та «Запоріжжяобленерго»

Бізнесмен Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ зацікавлений у придбанні державних пакетів акцій «Дніпрообленерго» і «Запоріжжяобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Я зацікавлений у приватизації «Запоріжжяобленерго» і «Дніпробленерго»», - сказав І.КОЛОМОЙСЬКИЙ. При цьому він відзначив, що його участь у приватизації залежатиме від умов продажу акцій цих підприємств.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін своєю постановою від 23 лютого №162 виключив 20 енергозабезпечувальних компаній (19 обленерго і АК «Київенерго»), а також 4 енергогенеруючі компанії з переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Згідно з документом, зокрема, зі списку стратегічних виключено "Дніпрообленерго" і "Запоріжжяобленерго".

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належать 75% акцій ВАТ "Дніпрообленерго" і 60,248% акцій «Запоріжжяобленерго».