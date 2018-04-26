Фондові ринки виявляють слабкість

Прямий вплив на фондові ринки стихійного лиха в Японії і політичних подій у Лівії виявився нетривалим. Хоча, звичайно, варто обмовитися, що ситуація ще не відіграна і може піднести сюрпризи...

Зокрема, вже на початку минулого тижня український ринок цінних паперів повернув собі відсотки, втрачені через згадані події. Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 21 березня, підвищився на 3,75% - до 1 080,98 пункту. Індекс Української біржі зріс на 4,81% - до 1 080,98 пункту.

Як відзначив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко, вітчизняний фондовий ринок 21 березня повністю відіграв втрати, пов`язані з руйнівним землетрусом 11 березня в Японії. У цей день українські акції продовжили зростання протягом вже четвертої торгової сесії поспіль на тлі зниження побоювань щодо проблем на японській ядерній електростанції «Фукусіма-1». Більшість ліквідних паперів Української біржі в понеділок додали в ціні більше 4%.

За словами П.Ілляшенка, світові фондові ринки з початку нового торгового тижня продовжили відігравати втрати через землетрус у Японії. Індекси S & P 500 і DJIA в понеділок, 21 березня, зросли з відкриття на 1,5% і змогли утриматися на максимальних рівнях до кінця торговельної сесії. Обидва індекси увійшли в діапазони локальних опорів біля рівнів 1 300 та 12 000 пунктів відповідно.

Аналітик також підкреслив, що успіх (хоч і спірний) переговорів щодо збільшення обсягу Європейського фонду фінансової стабільності надає підтримку європейській валюті. Міністри фінансів Європейського Союзу узгодили деталі створення постійного фонду стабільності, який повинен почати функціонувати з 2013 року. Водночас, чиновникам не вдалося досягти взаєморозуміння в питанні методів наповнення EFSF, який має захистити уряди Греції та Ірландії від несприятливих кондицій на ринку суверенного боргу.

Однак, події в Лівії і в Японії все ж таки ослабили оптимізм інвесторів у всьому світі. Внаслідок цього ринки, що й так не відрізняються останнім часом стабільністю, стали ще більш волатильними. Крім того, як було сказано вище, Євросоюз знову повернувся до вирішення питання боргу країн регіону.

Зокрема, як повідомили аналітики інвестиційної групи «Сократ», уже у вівторок, 22 березня, торги на фондових біржах Європи і США проходили в основному на негативній території на тлі нової інформації про конфлікт в Лівії. При цьому українські майданчики в цей день закрилися зі змішаною динамікою. Індекс Української біржі знизився на 0,64%, опинившись на рівні 2782,09 пункту, а індекс ПФТС показав зростання на 0,74%, досягнувши 1088,93 пункту.

Світові новини в середу, 23 березня, були суперечливими, що не перешкодило, однак, вітчизняним фондовим індексам вийти в зростання. Індекс ПФТС підвищився на 1,26% - до 1 102,65 пункту. Індекс Української біржі піднявся на 1,12% - до 2813,22 пункту.

За інформацією аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергія Белясова, для більшості ліквідних паперів Української біржі торгова сесія 23 березня завершилася в плюсі. Відкрившись у негативній зоні на хвилі зовнішнього негативу, індекс UX швидко змінив напрям. Інвестори відкуповували акції, що подешевшали за попередню сесію, визнавши песимізм вівторка зайвим. Зовнішній фон до того моменту почав поліпшуватися, що додатково стимулювало покупки. Ранковий негатив, викликаний даними про зростання замовлень у промисловості єврозони всього на 0,1% (при прогнозах 1,5%), було нівельовано прийняттям парламентом Португалії нового пакета заходів зі зниження дефіциту бюджету. Інвестори з оптимізмом сприйняли цю новину, оскільки побоювалися, що неприйняття пакету заходів, проти якого різко виступала опозиція, змусило б Португалію звернутися за допомогою до фонду порятунку єврозони. Це створило б додаткові ризики для єдиної європейської валюти.

За словами аналітика, у другій половині сесії на Українській біржі почалася фіксація прибутку. Індекс UX просів через продажі за акціями енергогенеруючих компаній, а також через погіршення зовнішнього тла. Несприятлива макростатистика зі США і тривожні сигнали, що надходять з Японії щодо ситуації на АЕС «Фукусіма», стримували оптимізм гравців вітчизняного ринку. Однак, індекс UX все ж продовжив торгуватися в плюсі.

У свою чергу, П.Ілляшенко зазначив, що «додало масла у вогонь» 23 березня і рейтингове агентство Moody`s, яке знизило рейтинг 30 іспанських регіональних банків у зв`язку з погіршенням рейтингу Іспанії. Крім того, крім вже звично складної ситуації в Лівії, Ємені, Бахрейні та Сирії, список геополітичних ризиків поповнився можливою ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною в результаті вибуху бомби в Єрусалимі.

Світові фондові ринки в четвер, 24 березня, показали гарний результат, на тлі чого і на вітчизняних майданчиках спостерігався значний підйом.

На думку начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, ефект від землетрусу в Японії для фондових ринків не мав тривалого характеру. Крім того, підкреслила вона, «військовий конфлікт у Лівії інвестори і зовсім проігнорували, мабуть, керуючись думкою, що поки ціни на нафту не перевищили 120 дол. / барель, світовій економіці ніщо не загрожує. Відповідно, учасники ринку успішно викупили всі зниження середини березня навіть з урахуванням виходу неоднозначної макростатистики в США». Новини про зниження рейтингу Португалії до рівня ВВВ агентством Moody`s і зниження довгострокового рейтингу дефолту емітента цієї країни агентством Fitch до «A-» з «A +» також не надали серйозного впливу на погляди інвесторів. Зокрема, індекс S & P 500 у четвер зміг піднятися вище 50-денної ковзної середньої та оновити двотижневі максимуми, закріпившись вище рівня 1309,66 пункту.

Як підкреслили аналітики інвестиційної компанії Phoenix Capital, на українському фондовому ринку 24 березня спостерігалося ралі під впливом позитивних настроїв, що панують на світових ринках. Індекс Української біржі в четвер піднявся на дуже високому обсязі торгів.

Індекс Української біржі в цей день зріс на 2,24% - до 2876,33 пункту. Загальний обсяг торгів склав 521 млн. 128 тис. грн., з них на терміновому ринку - 115 млн. 804 тис. грн. Індекс ПФТС показав більш скромне зростання, підвищившись на 0,62% - до 1 109,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 310 млн. 490 тис. грн.

У четвер, 24 березня, відбулася ще одна важлива подія, здатна прояснити ситуацію в Європі. Лідери Європейського Союзу на своєму засіданні погодили постійний механізм підтримки євро. «Ми прийняли остаточне рішення про Європейський механізм стабільності. Після схвалення на національному рівні це рішення розчистить дорогу для правонаступника тимчасового механізму», - повідомив президент Європейської ради Херман Ван Ромпей. За його словами, в рамках Європейського механізму стабільності будуть доступні 500 млрд. євро для надання допомоги країнам-членам зони євро, що зазнають проблеми з дефіцитом бюджету або з обслуговуванням зовнішнього боргу.

«Ми домовилися забезпечити, щоб тимчасовий механізм мав ефективну кредитоспроможність в 440 млрд. євро. Це з`явиться вже в червні », - сказав Х.Ван Ромпей. Крім того, лідери ЄС ухвалили новий документ щодо координації економічної політики, назвавши його Пактом «Євро плюс». Основними положеннями Пакту є посилення фіскального нагляду, введення макроекономічного нагляду, а також реалізація стратегії ЄС до 2020 року, спрямованої на зростання економіки.

«Деякі люди бояться, що ця робота спрямована на скорочення соцзабезпечення та соціального захисту. Зовсім ні ... Це для їх заощадження », - підкреслив президент Європейської ради.

П.Ілляшенко зазначив, що в п`ятницю, 25 березня, події на вітчизняному ринку акцій не йшли врозріз з динамкою на світових майданчиках. До середини торговельної сесії індекс Української біржі опускався до нульової позначки, проте рівень закриття четверга виступив рівнем підтримки для широкого ринку.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 25 березня піднявся на 1,53% - до 1 126,45 пункту. Індекс Української біржі зріс на 0,47% - до 2889,93 пункту. Американські індекси S & P 500 і DJIA зросли на 0,3% і 0,4% відповідно.

Фондові ринки за підсумками минулого тижня змогли продемонструвати значне зростання. За підрахунками П.Ілляшенко, українські акції подорожчали на вражаючі 8,2%. Індекси S & P 500 і DJIA завершили тиждень зростанням на 2,7% і 3%. Як вважає аналітик, зростання ринку акцій на тлі переважання в новинах негативних тонів і все ще високої невизначеності варто трактувати як початок спекуляцій на тему майбутнього сезону квартальних звітів. Сезон звітності традиційно відкриє публікація квартальних результатів алюмінієвого гіганта Alcoa у понеділок, 11 квітня.

Як підкреслив П.Ілляшенко, публікація квартальних даних найбільших глобальних компаній буде мати важливе значення. Один з головних аргументів оптимістів на ринку акцій будується на простій ідеї про те, що, незважаючи на підвищення рівня невизначеності, компанії як мінімум не погіршать фінансові результати.

До початку поточного тижня новинна ситуація змінилася. За словами П.Ілляшенко, протягом минулих вихідних в новинних заголовках домінували дві теми: рівень радіоактивного зараження на атомній електростанції «Фукусіма-1» та історична поразка Християнсько-Демократичного союзу на виборах в південно-західних землях ФРН. Представники оператора японської АЕС Tokyo Electric Power Co повідомили, що концентрація радіоактивних речовин у воді реактора № 3 перевищила допустимі значення в десять мільйонів разів, однак пізніше ці відомості були визнані помилковими. Тим не менше, існують побоювання, що високий рівень радіації знизить інтенсивність відновлення системи охолодження реакторів. В результаті, вранці у понеділок, 28 березня, японський Nikkei 225 втратив 0,6%, що стало одним з гірших результатів серед регіональних ринків акцій. Правляча коаліція Німеччини, Християнсько-Демократичний союз у союзі з Вільною демократичною партією, зазнала поразки на виборах у Баден-Вюртемберзі - регіоні який, перебував під керівництвом ХДС протягом 58 років. Однією з головних причин поразки Ангели Меркель стало зростання популярності партії «зелених» після трагедії на АЕС «Фукусіма-1».

Як вважає П.Ілляшенко, для інвесторів зміна політичного ландшафту в Німеччині означає потенційний і поки що, швидше незначний, але все ж ризик збереження напруженості в питаннях стабілізації європейського боргового ринку. Тим часом, президент Португалії Анібал Каваку Сілва може оголосити про дострокові вибори до Парламенту в червні 2011 року вже на цьому тижні через відсутність конструктивних рішень після відставки прем`єр-міністра Жозе Сократеша.

З початку нинішнього тижня на надзвичайно суперечливому новинному тлі волатильність фондових ринків ще більше посилилася. Це в черговий раз продемонструвало їхню слабкість і невпевненість. І хоча світові індекси переважно продовжили зростання, тривожних новин (в основному з Європи) стало більше. Тим не менше, макроекономічні дані з США поки рятують глобальні ринки від чергової хвилі корекції.

При цьому характерною тенденцією перших двох днів цього тижня стало значне падіння українських індексів врозріз із загальносвітовою трендом. У середу ж оптимізм повернувся на вітчизняні фондові біржі. І прогнозувати подальший напрямок руху як українських, так і світових ринків, в таких умовах вкрай важко. На біржах панує волатильність...

Ігор Галичак (УНІАН)