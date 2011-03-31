НДУ будуть делеговані повноваження центрального депозитарію - голова ДКЦПФР

Національному депозитарію України (НДУ) будуть делеговані повноваження центрального депозитарію.

Як повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЄВ, такого висновку дійшли члени організаційного комітету зі створення центрального депозитарію в Україні.

За його словами, НДУ, як центральному депозитарію, будуть делеговані всі права з обліку прав власності, і, відповідно, зі зберігання глобальних сертифікатів. У тому числі, відповідно до розробленого комітетом плану заходів, передбачається до кінця вересня 2011 року передати глобальні сертифікати, депоновані в Національному банку України.

За словами народного депутата України Ігоря ПРАСОЛОВА (Партія регіонів), НДУ, таким чином, перетвориться на глобального реєстратора цінних паперів, що, у свою чергу, має внести ясність у ситуацію з обліком прав власності в Україні.

Голова ДКЦПФР також зазначив, що планується розмежувати облік прав власності і розрахунково-клірингову діяльність. Право на здійснення останньої, за словами Д.ТЕВЕЛЄВА, планується передати іншому чинному в Україну депозитарію - «Всеукраїнському депозитарію цінних паперів» (ВДЦП).

Д.ТЕВЕЛЄВ також зазначив, що після проведення додемісії НДУ частка держави в депозитарії орієнтовно зменшиться до 50% плюс 1 акція. За словами голови ДКЦПФР, учасникам ринку, у тому числі акціонерам «Всеукраїнського депозитарію цінних паперів», буде надано можливість з викупу решти акцій. При цьому Д.ТЕВЕЛЄВ висловився за обмеження розміру пакетів акцій, які можуть бути у власності одного акціонера, максимум на рівні 4-5% статутного фонду.

У свою чергу І. ПРАСОЛОВ зазначив, що виступає за більшу присутність держави та її контроль у сфері обліку прав власності.

За його словами, всі напрацювання організаційного комітету лягли в основу підготовленого законопроекту про створення центрального депозитарію.

У майбутньому, за словами І.ПРАСОЛОВА, планується також розробити і прийняти більш загальний закон, що регламентує роботу всієї депозитарної системи в України.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2011 заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем'єр затвердив склад оргкомітету та заходи щодо створення центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 р. У вересні 2006 р. Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. 86% акцій в НДУ володіє держава, 1,4% належать близько двадцяти юридичним особам, 6% належать дочірній компанії "Смарт-груп", ще 6% - компаніям, підконтрольним В. ІВЧЕНКУ.

ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено в 2008 р. До складу засновників ВАТ увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновники).