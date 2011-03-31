Український фондовий ринок у середу відновлювався після падіння - експерти

Українськийфондовийринок усереду,30 березня,відновлювавсяпісляпадінняна початку тижня.

Проце йдеться в аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Яквідзначаютьаналітики,індексУкраїнськоїбіржі(+1,43%)усереду відкривсязростаннямна40пунктівіпродовжував підвищуватисяпротягомвсієї торговельноїсесії.Загальнийобсягторгівстановив 218млн.грн.

За інформацієюаналітиків, у центріувагивсередузнову опинилися акції«МоторСічі»(+2,57%) і«Центренерго»(+1,76).Папериметалургів,банків і«Стиролу»істотнододалив ціні.Так,Алчевськийметкомбінатпіднявсяна2,92%,«Азовсталь»- на2,62%,Єнакієвськийметзавод -на0,85%, "РайффайзенбанкАваль»-на2,25%,«Укрсоцбанк»-на2,29%,«Стирол»-на5,12%.

Аналітикиповідомляють,що«Укрнафта»(+0,71%) і«Донбасенерго»(+0,85%)всередутрохипідросли.Акції виробниківкоксузакрилисярізнонаправлено.Так,АвдіївськийКХЗдодав0,08%,ЯсиновськийКХЗ-0,66%.Водночас,«Західенерго»(-0,12%) і«Укртелеком»(-0,62%) знизилися.

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