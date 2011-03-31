Експерти: на світові ринки акцій вчора вплинула сприятлива статистика з США

Торги на світових ринках акцій вчора проходили в позитивній динаміці на фоні сприятливої ​​статистики з США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, вчора в США був опублікований індикатор зайнятості ADP, який показав рівень в 201 тис. нових робочих місць, що дещо нижче очікуваного рівня в 203 тис. Запаси нафти за тиждень в США зросли на 2,95 млн. барелів, при очікуваному рівні зростання в 1,80 млн. барелів.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в США виходить така статистика: щомісячний звіт про кількість звернень за допомогою з безробіття, рівень промислових замовлень і Чиказький індекс ділової активності. В Німеччині виходить інформація про обсяги роздрібних продажів і рівень безробіття.

Аналітики зазначають, що український фондовий ринок у середу, 30 березня, закрився на позитивній території. Індекс Української біржі піднявся на 1,43% до рівня 2831,27 пункта, а індекс ПФТС - на 1,23%, опинившись на рівні 1103,26 пунктів. Лідерами за обсягом торгів на Українській біржі були акції «Мотор Січі» (56,24 млн. грн.). Найбільше зростання серед компаній індексного кошика було зафіксовано по паперам Алчевського металургійного комбінату (+2,92%) та "Азовсталі" (+2,62%).