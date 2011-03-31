Івченко подав у відставку з посади голови Наглядової ради НДУ
16:18, 31 березня 2011Фондовий ринок
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Голова Наглядової ради Національного депозитарію України (НДУ) Віктор ІВЧЕНКО написав заяву з проханням звільнити його з посади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЄВ.
У зв'язку з цим він зазначив, що В.ІВЧЕНКО зробив відчутний внесок у розвиток депозитарної системи в Україні.
Д.ТЕВЕЛЄВ також повідомив, що кандидатуру нового керівника НДУ має визначити Кабінет міністрів України.
Нагадаємо, що В.ІВЧЕНКО також обіймає посаду заступника голови Держінформнауки.
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