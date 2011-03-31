Івченко подав у відставку з посади голови Наглядової ради НДУ

Голова Наглядової ради Національного депозитарію України (НДУ) Віктор ІВЧЕНКО написав заяву з проханням звільнити його з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку Дмитро ТЕВЕЛЄВ.

У зв'язку з цим він зазначив, що В.ІВЧЕНКО зробив відчутний внесок у розвиток депозитарної системи в Україні.

Д.ТЕВЕЛЄВ також повідомив, що кандидатуру нового керівника НДУ має визначити Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, що В.ІВЧЕНКО також обіймає посаду заступника голови Держінформнауки.