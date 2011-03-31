Індекс Української біржі завершує березень близько до максимальних позначок цього року - експерт

Індекс Української біржі завершує березень близько до максимальних позначок за цей рік.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її інформацією, вітчизняний ринок акцій у четвер, 31 березня, відкрився незначним зростанням індексу Української біржі на 0,13% до 2844,84 пункта. Проте ближче до полудня учасники ринку вдалися до фіксації прибутку, а індекс скотився на негативну територію. Обсяг торгів на ринку заявок сьогодні мінімальний, близько 32 млн. грн. (4 млн. дол.).

Як підкреслила О.ЄВДОЧЕНКО, настрій на фондових світових ринках залишається в цілому помірно позитивним, що є цілком очевидним перед закінченням першого кварталу. При цьому індекс S & P500 поки що так і не зміг оновити річні максимуми. Ймовірно, це відбудеться в п'ятницю, 1 квітня, оскільки очікується вихід важливого блоку статистики. Зокрема, вийдуть дані про індекс ділової активності в обробному секторі Китаю (ISM) і доповідь про березневу зайнятість в США, які й визначать настрої ринків на кілька днів наперед.

На думку аналітика, зі статистики, що публікується сьогодні, цікавими для інвесторів є дані про кількість первинних звернень по допомогу з безробіття за минулий тиждень та індекс ділової активності Чикаго (Chicago PMI).