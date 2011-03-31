Найбільшим покупцем активів столиці при Черновецькому стала компанія «Новий регіон»

Найбільшим покупцем активів столиці під час головування в Київській міській держадміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО стала компанія «Новий регіон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час свого звіту в Київраді заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

«Найбільшим покупцем комунальних активів стала компанія «Новий регіон». На неї розписано придбання «Київміськбуду», «Київгазу», «Київводоканалу» та «Київхімволокна», - сказав О.ПОПОВ.

Він підкреслив посилаючись на експертів, що «Київміськбуд» було продано за ціною в 36 разів нижчою експертної оцінки.

«Нагадаю, 150 млн. заплатили за приватизацію «Київміськбуду» з усіма його активами. Ми, безумовно, зупинили цей процес, зараз підприємство контролюється містом. Але ми пройшли довгий ряд судів і продовжуємо це робити. І обов’язково все це доведемо до кінця», - підкреслив голова КМДА.

Також він повідомив, що протягом останніх років 5,5 тис. кв. метрів приміщень в центральній частині Києва було вилучено з урахуванням ціни, яку заявив сам інвестор.

«Ціна продажу нерухомості була зухвало низькою. Наприклад, житловий будинок на самісінькому Майдані Незалежності був оцінений за ціною 350 доларів за метр квадратний. Його площа – 10 тис. кв. метрів. Ви розумієте, скільки поклав в кишеню той, хто цю аферу затіяв», - заявив О.ПОПОВ.