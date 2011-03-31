Акції Regal Petroleum у Лондоні показали вражаючі результати - експерти

Regal PetroleumнаЛондонськійфондовійбіржівчоразновупродемонструваввражаючірезультати-акціїкомпанії заостаннідві сесіїдодалибільш ніж15%.

Процеповідомляєтьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Вчораж,за інформацієюаналітиків,акціїRegal Petroleumдодалиу вартості6,45%.JKX Oil&Gas(+0,49%)усередутакожтрохипідріс.ПрицьомуCadogan Petroleumвціні незмінився.АкціїFerrexpo(+4,76%) завершилиденьна позитивнійтериторії.Папери«Миронівськогохлібопродукту»(-0,7%)трохизнизилися.

Яквідзначаютьаналітики,на Варшавськійфондовійбіржівсереду котирування«Кернел»(-2,6%)істотнознизилися.Акції"Астарти"(-0,73%)трохипросіли. Водночас, «Агротон»(+0,11%) і«Мілкіленд»(-0,02%) незначнозмінилисяв ціні.

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