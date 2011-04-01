Київрада ухвалила програму приватизації комунального майна на 2011-2012 роки

Депутати Київської міської ради з численними поправками ухвалила підготовлену міськдержадміністрацією програму приватизації комунального майна Києва на 2011-2012 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради 31 березня. За запропонований проект рішення після внесення поправок проголосував 91 депутат.

Презентуючи проект рішення, заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ зазначив, що у програмі немає об`єктів соціальної сфери або «проблемних об`єктів». «Головне управління комунальної власності проводило експертизу по кожному об`єкту», - запевнив він.

За словами О.ПУЗАНОВА, окремим додатком перелічені об`єкти, які не підлягають приватизації, і серед них, зокрема «Київміськбуд», «Київводоканал» і «Київгаз».

У ході обговорення, а також проведення додаткової погоджувальної ради голів фракцій із переліку об`єктів, що підлягають приватизації, було вилучено, зокрема, 25,99% акцій ВАТ «Київспецтранс», 24,525% акцій ПАТ КБ «Хрещатик» і 51% акцій ТОВ «Метровагонсервіс», а також майновий комплекс піонерського табору "Блакитний експрес" у Бородянському районі Київської області.

Водночас, згідно із прийнятою програмою, приватизації підлягатимуть 9,53% акцій агрокомбінату «Калита», 86,26% акцій «Ремонтно-будівельного управління № 3», 30% акцій заводу «Керамік», 97,77% акцій ПАТ «Техбудсервіс», 50% +1 акція ЗАТ "Старий Хрещатик", 51% акцій ЗАТ «Екотехпром», 31% акцій СП «Інтрем», 40% акцій СП «Мрія-Даві-Дан», а також 3% акцій футбольного клубу «Арсенал».

Крім того, приватизації підлягає ряд нежитлових приміщень та об`єктів незавершеного будівництва.

Також до програми приватизації депутати внесли окремі об’єкти.

Загалом доходи столичного бюджету від реалізації Програми приватизації комунального майна, відповідно до проекту, мали б скласти 1 млрд. 340 млн. грн.

Коментуючи журналістам прийняте рішення, О.ПУЗАНОВ сказав: «Програма приватизації й так була дуже складна для виконання. А з тими поправками, які зараз внесені, я взагалі скептично ставлюся до можливості її виконання у повному обсязі… Виходячи із виключення багатьох пунктів та з урахуванням терміну виконання програми, який скорочений практично майже вдвічі, оскільки сьогодні вже 31 березня, прийняття програми затяглося і сьогоднішнє рішення ще не вступає в дію, поки не буде опубліковано».

На запитання, наскільки після внесених змін можуть скоротитися надходження до бюджету, заступник голови КМДА відповів, що поки що про це важко сказати, бо все залежить від «фінального текста рішення Київради», який буде отриманий після розшифрування стенограми з оголошеними «з голосу» пропозиціями, водночас, відмова від приватизації, зокрема, акцій банку «Хрещатик» не дозволить отримати місту близько 400 млн. грн. «Насправді володіння цим пакетом акцій не дає киянам нічого, бо дивіденди, які виплачуються зараз банківській системі, є абсолютно мізерними, а розраховувати на швидке зростання вартості пакета акцій не доводиться з урахуванням світових тенденцій та ринкової ситуації у банківському секторі України», - пояснив О.ПУЗАНОВ позицію КМДА.

Від продажу «Київспецтрансу», на його думку, місто могло б отримати понад 50 млн. грн.

Від приватизації «Метровагонсервісу», який, за словами О.ПУЗАНОВА, є «підприємством - фантомом» і не здійснює господарську діяльність, має незначну ділянку землі під виробничим корпусом і ці активи місту не цікаві, у бюджет надійшло б орієнтовно 10 млн. грн.

«Ми будемо наполягати на тому, щоб за регламентом були внесені відповідні зміни до програми приватизації, які дозволять надолужити бюджетний дефіцит», - додав О.ПУЗАНОВ.