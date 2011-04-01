Торги на фондових біржах Європи і США в четвер проходили зі змішаною динамікою - експерти

Торги на фондових біржах Європи і США в четвер, 31 березня, проходили зі змішаною динамікою.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, основна увага гравців вчора була зосереджена на публікації звіту про кількість звернень за допомогою з безробіття в США, кількість яких виявилася на рівні 388 тис., що трохи вище очікувань в 382 тис. Чиказький індекс ділової активності виявився на рівні в 70, 6 пункту, що збіглося з очікуваннями аналітиків. Рівень промислових замовлень в США показав зниження на 0,1%, при прогнозованому зростанні на 0,5%.

За інформацією аналітиків, сьогодні в США вийдуть дані про рівень зайнятості, витратах на будівництво та індекс національної асоціації менеджерів із закупівель. У Європі важлива інформація, яка може вплинути на хід торгів, виходити не буде.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у четвер закрився зниженням. Індекс Української біржі опустився на 0,65%, опинившись на рівні 2812.83 пункту, а індекс ПФТС впав на 0,37% до 1099,18 пункту. Найбільший обсяг угод було зафіксовано за компаніями «Мотор Січ» (41,62 млн. грн.) та «Укрнафта» (20,54 млн. грн.). Найбільше зростання серед компаній індексного кошика Української біржі показали папери Єнакіївського металургійного заводу (+0,51%). Найбільш істотне зниження було зафіксовано по «Укрнафті» (-2,61%).