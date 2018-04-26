Фондові ринки: в новий місяць - зі старими хворобами

Заключний етап березня продемонстрував, що фондові ринки залишаються невпевненими, а настрої інвесторів - мінливими.

За словами аналітиків інвестиційної групи «Сократ», європейські індекси в понеділок, 28 березня, показали зростання на фоні позитивного відкриття американської сесії, чому посприяло зростання рівня споживчих витрат у США. Також у першу половину дня західні майданчики відстежували корпоративні новини, взявши перерву в питаннях Японії і Близького Сходу, де досі зберігається невизначеність. Ослаблення долара також стало підтримкою для американських трейдерів. Тим не менше, забувати про ризик поганих новин з Японії й загострень у Лівії не варто. Можливо, саме з цим і пов'язане зниження обсягів торгів.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок у понеділок закрився зниженням всупереч світовим тенденціям. Незважаючи на слабкий «бичачий» тренд на західних майданчиках, вітчизняні індекси показали негатив, торгуючись в бічному каналі при невеликих обсягах.

Індекс ПФТС у понеділок знизився на 0,62% - до 1119,50 пункта. Індекс Української біржі впав на 1,58% - до 2844,36 пункта.

У свою чергу, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко вважає, що причиною зміни рівноваги на користь продавців на ринках цінних паперів стали побоювання щодо майбутнього сезону квартальних звітів. Наприклад, у понеділок серед акцій, які входять до складу індексу S & P 500, лідером зниження стали акції оператора готелів Marriott International, що втратили 6,3% ринкової вартості після зниження прогнозів прибутку в першому кварталі 2011 року.

Як підкреслив аналітик, обсяг торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі 28 березня становив 5,9 млрд. акцій, що є найнижчим показником у поточному році. Таким чином, можна вважати, що в основі зниження на ринках лежить відсутність важливих інформаційних приводів для зростання більшою мірою, ніж негативні новини. При цьому на світових фондових майданчиках у понеділок не спостерігалося єдиної динаміки. Переважна більшість фондових індексів головних економік світу провели основну частину торгової сесії на позитивній території. Проте вже в останню годину торгів американський індекс S & P 500 показав зміну настроїв, зафіксувавши незначний мінус за підсумками дня. Індекси S & P 500 і DJIA знизилися на 0,3% і 0,2% відповідно, а найбільші втрати на рівні сектору понесли сировинні акції на фоні зниження котирувань «чорного золота».

Український фондовий ринок на фінішній прямій місяця продовжив тенденцію попереднього тижня. Вітчизняні біржі демонстрували зниження, у той час як світові ринки, хоч і невпевнено, але все ж росли. Так, у вівторок, 29 березня, індекс ПФТС опустився на 2,65% - до 1089,84 пункта. Індекс Української біржі впав на 1,86% - до 2791,34 пункта.

За словами П.Ілляшенка, українські трейдери у вівторок проігнорували в основному нейтральні настрої в Європі і США, сконцентрувавши увагу на посилення хвилі продажів ліквідних паперів. «В основі поганих результатів українського ринку акцій порівняно з фондовими майданчиками Європи та Сполучених Штатів Америки лежать переважно фактори психологічного характеру. Ближчим часом розбіжності в динаміці індексу Української біржі та провідних світових індексів амють зупинитися. Імовірність стабілізації котирувань українських акцій в діапазоні від 1% до 2% від поточних рівнів висока. Головною умовою реалізації такого сценарію є збереження нейтральної тенденції на фондовому ринку США», - вважає аналітик.

У середу, 30 березня, вітчизняний ринок цінних паперів продемонстрував зростання разом з глобальними біржами. Індекс ПФТС у цей день підвищився на 1,23% - до 1103,26 пункта. Індекс Української біржі зріс на 1,43% - до 2831,27 пункта.

Як вважає аналітик інвестиційної компанії “Альтана Капітал” Олександр Кушнарьов, на українському фондовому ринку 30 березня переважали оптимістичні настрої. Після гепу на відкритті ринок всю сесію провів у бічному русі. Піднесення викликала сприятлива зовнішня кон'юнктура на фоні зниження ризиків. Інвестори очікують, що найближчим часом багато компаній, які постраждали в результаті серії землетрусів у Японії, почнуть відновлювати свою діяльність. Позитиву також додали сильні японські статистичні дані про промислове виробництво і надії на швидке врегулювання конфлікту в Лівії. В цих умовах спостерігалося помірне зниження цін на нафту. Боргові проблеми єврозони залишилися за полем зору гравців.

У свою чергу, П.Ілляшенко зазначив, що український фондовий ринок все ще не відчуває підтримки з боку інституціональних покупців. Вітчизняні трейдери в середу сповнилися оптимізмом на фоні продовження зростання акцій на зарубіжних майданчиках, проте підвищення котирувань за підсумками дня навряд чи можна описати терміном «агресивні покупки». Індекс Української біржі 30 березня зріс, але це не дозволило ринку надолужити згаяне на початку тижня. При цьому, незважаючи на домінування покупців, ряд ліквідних паперів у середу спіткало зниження.

В останній день місяця український ринок спробував продовжити зростання, що, однак, йому не вдалося.

Як повідомила начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко, вітчизняний ринок акцій у четвер, 31 березня, відкрився незначним зростанням індексу Української біржі на 0,13% - до 2844,84 пункта. Проте ближче до полудня учасники ринку вдалися до фіксації прибутку, а індекс скотився на негативну територію.

П.Ілляшенко додав, що українські акції в ході нудної торгової сесії 31 березня закрилися на негативній території на фоні продовження зниження торгової активності. В ході торгів українські акції виглядали слабше російських та європейських торгових майданчиків. Крім того, трейдери залишили без уваги сильніші, але теж не вражаючі результати торгів у США.

Як повідомив П.Ілляшенко, зниження ф'ючерсного контракту на індекс Української біржі з виконанням у червні в чергове перевершило результат самого індексу, що можна розцінювати як індикатор зростання песимізму серед приватних інвесторів. За підсумками сесії 31 березня обсяг торгів на Українській біржі станвоив менше 175 млн. гривень, що виявилося на 30% нижче рівня 10-денної ковзаючої середньої.

Індекс ПФТС в останній день місяця впав на 0,37% - до 1099,18 пункта. Індекс Української біржі опустився на 0,65% - до 2812,83 пункта.

І все ж, всупереч сильній волатильності й частому падінню, вітчизняний фондовий ринок демонструє в цілому непогані результати.

За інформацією О.Євдоченко, індекс Української біржі завершує березень близько від максимальних позначок за цей рік. Настрій на фондових світових ринках залишається в цілому помірно позитивним, що є цілком очевидним перед закінченням першого кварталу. При цьому індекс S & P500 поки так і не зміг оновити річні максимуми. Ймовірно, це відбудеться в п'ятницю, 1 квітня, оскільки очікується вихід важливого блоку статистики. Зокрема, будуть оприлюднені дані про індекс ділової активності в обробному секторі Китаю (ISM) і доповідь про березневу зайнятість в США, яка і визначить настрої ринків на кілька днів наперед.

Фондові ринки вступають у новий місяць все з тими ж невирішеними питаннями: наслідки стихії в Японії, війна в Лівії й фінансові проблеми в Європі. Крім того, найважливішим фактором, який впливає на котирування акцій, буде новий сезон корпоративної звітності. Він-то й покаже стан справ у світовій економіці.

Володимир Оранський (УНІАН)