Ferrexpo розмістила євробонди на 500 млн. доларів

Компанія Ferrexpo успішно оцінює дебютне розміщення євробондів на суму 500 млн. дол. з купонною ставкою 7,875%.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, дата реєстрації випуску - 7 квітня 2011 р., кінцевий термін погашення - 7 квітня 2016 року.

Як зазначають в компанії, пропозиція її євробондів викликала значний міжнародний інтерес європейських, американських та азіатських інвесторів.

«Ferrexpo дуже рада успішному розміщенню дебютного випуску єврооблігацій, який перевищив запланований рівень передплати, з прибутковістю 7,875%. Ми вважаємо, що це найнижча прибутковість серед компаній з українськими активами з 2005 року, що відображає якість залізорудних активів і діяльності Ferrexpo. Це довгострокове фінансування - наступний крок розвитку нашої стратегії зростання як виробника залізорудних окатишів світового рівня», - наводяться в прес-релізі слова фінансового директора Ferrexpo Кріса МЕЙВА.

Довідка УНІАН. Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво та експорт високоякісних залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Ресурсна база Ferrexpo - це одне з найбільших родовищ залізної руди в світі. Поточний виробничий актив - Полтавський ГЗК виробив близько 10 млн. тонн залізорудних окатишів у 2010 році, ставши найбільшим виробником і експортером окатишів на території СНД.

Основними споживачами продукції компанії є сталеливарні підприємства Австрії, Сербії, Словаччини, Чехії, Німеччини та інших європейських країн, а також Китаю, Індії, Японії та інших азіатських країн.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.