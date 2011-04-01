Мінфін 5 квітня проведе аукціон з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 5 квітня 2011 року проведе аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Для розміщення буде запропоновано папери з погашенням: 6 липня 2011 року з терміном обігу 91 день, 14 грудня 2011 року з терміном обігу 252 дні і 14 грудня 2012 року з терміном обігу 616 днів (терміни виплати відсотків: 15 червня і 14 грудня 2011 року, 13 червня і 12 грудня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, від продажу ОВДП на первинних аукціонах у січні-лютому ц.р. до Державного бюджету надійшло 5,838 млрд. грн.

Уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не врахований випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.