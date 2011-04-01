Українська біржа запускає ф'ючерсний контракт на Євро-2012

«Українськабіржа»плануєз1 травня 2011запуститипоставочнийф'ючерснийконтрактнаЄвро-2012.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службі«Українськоїбіржі».

За інформацієюпрес-служби,як базовийактив вибраніквитки2-ї категоріїна футбольніматчігруповогоетапуЄвро-2012,якібудутьпроходитивКиєві.

Засловамиголовиправління«Українськоїбіржі»ОлегаТКАЧЕНКА,ф'ючерснийконтрактЄвро-2012буде обертатисянабіржіпрактично рік,такякспецифікацієювстановлена​​дата виконанняданогоф'ючерсу(поставкаквитків) 1 квітня2012 року.

О.ТКАЧЕНКОтакожзазначив,що "запускданого інструменту вперіодпідготовкидо європейської першостібудесприятипопуляризаціїтерміновогоринкусередбагатомільйонноїармії вболівальників істворитьновідодатковіможливостідляінвесторів".

Нагадаємо,Євро-2012будепроходитив Україні таПольщіз 8червня по 1липня 2012 року.

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