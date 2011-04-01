Українська біржа запускає ф'ючерсний контракт на Євро-2012
«Українськабіржа»плануєз1 травня 2011запуститипоставочнийф'ючерснийконтрактнаЄвро-2012.
ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службі«Українськоїбіржі».
За інформацієюпрес-служби,як базовийактив вибраніквитки2-ї категоріїна футбольніматчігруповогоетапуЄвро-2012,якібудутьпроходитивКиєві.
Засловамиголовиправління«Українськоїбіржі»ОлегаТКАЧЕНКА,ф'ючерснийконтрактЄвро-2012буде обертатисянабіржіпрактично рік,такякспецифікацієювстановленадата виконанняданогоф'ючерсу(поставкаквитків) 1 квітня2012 року.
О.ТКАЧЕНКОтакожзазначив,що "запускданого інструменту вперіодпідготовкидо європейської першостібудесприятипопуляризаціїтерміновогоринкусередбагатомільйонноїармії вболівальників істворитьновідодатковіможливостідляінвесторів".
Нагадаємо,Євро-2012будепроходитив Україні таПольщіз 8червня по 1липня 2012 року.