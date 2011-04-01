План приватизації виконано на 10%

В Україні, за попередніми даними, в січні-березні 2011 року від приватизації державного майна надійшло 1 млрд. 95 млн. грн., що становить близько 10% від завдання, передбаченого держбюджетом на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Зазначимо, раніше голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що внесена наприкінці 2010 року покупцем 92,79% держпакета акцій "Укртелекому" застава за участь у приватизаційному конкурсі в розмірі близько 1 млрд. грн. буде зарахована як надходження від приватизації вже за 2011 рік.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав із ТОВ «ЄСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн. Покупець уже вніс як гарантійний внесок за держпакет акцій «Укртелекому» 1 млрд. грн. Відповідно до чинного законодавства, покупець впродовж 30-денного терміну з моменту підписання й нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу повинен перерахувати першу частину із решти суми й протягом ще 30 днів – другу частину.

Довідка УНІАН. Згідно з державним бюджетом України на 2011 рік, план надходжень від приватизації держмайна встановлено на рівні 10 млрд. грн.