Нафта знову стане предметом підвищеної уваги фондового ринку - експерт

На відміну від кількох останніх сесій, у ході сьогоднішніх торгів динаміка котирувань нафти знову стане предметом підвищеної уваги учасників фондового ринку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, сьогодні вранці ф'ючерси на індекс S & P 500 торгуються зі зниженням, намагаючись закріпитися на рівні закриття попередньої торгової сесії. Ф'ючерси на основні європейські фондові індекси також вказують на те, що торговельна сесія в Європі почнеться на негативній території, вважає аналітик.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, «перед стартом торгів на українських майданчиках у понеділок ми бачимо, що бажання трейдерів зафіксувати прибуток врівноважує зростання оптимізму інвесторів після публікації сильних економічних даних». На його думку, відсутність важливих подій протягом дня говорить на користь того, що динаміку фондових індексів будуть визначати переважно технічні фактори.