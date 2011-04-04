Фондові індекси США виросли на фоні сприятливих економічних даних - експерт

Фондові індекси США в п'ятницю, 1 квітня, виросли на фоні сприятливих економічних даних.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекси S & P 500 і DJIA додали по 0,5% кожний, завершивши тиждень зростанням на 1,4% і 1,3% відповідно. Основний індекс фондової біржі NASDAQ - NASDAQ Composite - зберіг лідерські позиції, додавши 1,7%, незважаючи на відставання акцій високотехнологічного сектору в складі індексу S & P 500. У ході торгової сесії 1 квітня індекс акцій промислових компаній DJIA оновив максимум року, але в результаті фіксації прибутку в другій половині дня закрився на 0,1% нижче даного рівня. Індекс S & P 500 завершив тиждень на 0,8% нижче максимального рівня 2011 року.

За словами аналітика, зростання числа робочих місць у Сполучених Штатах Америки прискорилося з 194 тис. до 216 тис. у березні порівнянно з лютим. Водночас, рівень безробіття в березні знизився до 8,8% порівняно з 8,9% у лютому. Значення індексу ділового оптимізму ISM Manufacturing PMI, що відображає настрої в реальному секторі економіки, не змінилося порівняно зі значенням у лютому. Це вказує на те, що наслідки землетрусу в Японії, а також високі ціни на нафту поки що не є нездоланними проблемами з точки зору керуючих компаній. Завдяки зростанню в четвер і п'ятницю котирування чорного золота марки WTI за тиждень підвищилися на 2,4%, обновивши максимальне значення року.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, після несподіваного аукціону з розміщення боргових зобов'язань прибутковість дворічних облігацій Португалії знизилася з 8,58% до 8,56%. Це є позитивним симптомом з точки зору оцінки інвесторами ризиків щодо суверенних боргів як даної держави, так і Європи в цілому. Однак з початку минулого тижня прибутковість даних зобов'язань зросла на 1,7 пункта.