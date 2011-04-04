Українські фондові ринки завершили минулий тиждень на позитивній ноті - експерти

Українські фондові ринки завершили минулий тиждень на позитивній ноті.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в п'ятницю, 1 квітня, зріс. Підвищення котирувань «Центренерго» (+2,29%) і «Мотор Січі» (+1,68%) зіграло основну роль у зростанні індексу. Акції металургійних підприємств продемонстрували впевнене зростання, в той час як папери виробників коксу торгувалися різнонаправлено. Так, Алчевський меткомбінат додав 1,97%, «Азовсталь» - 3,04%, Єнакієвський метзавод - 1,66%, Авдіївський КХЗ - 0,52%. У той же час, Ясиновський КХЗ втратив 0,13%.

За словами аналітиків, «Стирол» у п'ятницю повернувся на позитивну територію, піднявшись на 4,02%. «Донбасенерго» (+2,57%), банки ("Райффайзен банк Аваль" піднявся на 0,32%, «Укрсоцбанк» - на 0,55%) і «Укрнафта» (+0,31%) також закрилися зростанням. «Укртелеком» (-0,62%) продовжив знижуватися. У мінусі торгувалися також акції «Західенерго» (-0,41%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС у п'ятницю, 1 квітня, підвищився на 0,45% - до 1 104,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 1 млрд. 202 млн. 511 тис. грн., при цьому переважний обсяг припав на державні облігації.

Індекс Української біржі зріс на 1,13% - до 2844,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 301 млн. 688 тис. грн., з них на терміновому ринку - 80 млн. 969 тис. грн.