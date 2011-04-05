Українські фондові біржі продовжили рухатися в позитивному напрямку - експерти

Українські фондові біржі в понеділок, 4 квітня, продовжили рухатися в позитивному напрямку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, «Стирол» (+3,8%) знову опинився серед лідерів Української біржі. За минулий тиждень ці папери додали близько 10%. Металурги в понеділок росли другу сесію поспіль, у той час як виробники коксу продемонстрували помірне зростання. Алчевський меткомбінат підвищився на 2,23%, «Азовсталь» - на 1,26%, Єнакієвський метзавод - на 1%, Авдіївський КХЗ - на 0,41%, Ясиновський КХЗ - на 0,99%. «Мотор Січ» додала 1,29%. «Укрнафта» (+1,01%) також була на позитивній хвилі. «Райффайзен банк Аваль» (+0,16%) і «Укрсоцбанк» (+0,06%) в ціні практично не змінилися. Генкомпанії в основному знизилися. Так, «Донбасенерго» подешевшала на 0,74%, «Західенерго» - на 0,56%, «Центренерго» подорожчала на 0,17%. Інвестори розпродавали акції «Уктртелекома», в результаті чого ціна впала на 2,49%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 4 квітня, виріс на 0,55% - до 1 110,20 пункта. Загальний обсяг становив 586 млн. 692 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,31% - до 2853,38 пункта. Загальний обсяг торгів становив 262 млн. 208 тис. грн., з них на терміновому ринку - 61 млн. 507 тис. грн.