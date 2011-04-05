Питання Японії та Лівії поки залишаються поза полем зору інвесторів - експерти

Питання з приводу Японії та Лівії поки залишаються поза полем зору інвесторів фондових ринків.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як вважають аналітики, на цьому тижні трейдери будуть фокусуватися на корпоративному секторі, ціни на нафту і золото, а також на слабкому потоці статистики зі США.

За словами аналітиків, азіатські ринки в понеділок, 4 квітня, пораділи ослабленню ієни і відповідному зростанню акцій експортерів. Торги на фондових майданчиках Європи і США проходили на позитивній території. Позитив було закладено ще в п'ятницю, коли в світ вийшли сильні дані з ринку праці в США. Новини про те, що Vodafone продає частину свого французького оператора зв'язку медіа-холдингу Vivendi за 7,95 млрд євро, були позитивно сприйняті європейським фондовим ринком.

За інформацією аналітиків, сьогодні в єврозоні будуть опубліковані дані щодо роздрібних продаж у лютому і значення комбінованого індексу ділової активності за березень. У США вийде значення індексу ділової активності в невиробничій сфері за березень і індекс зіставних продажів у найбільших роздрібних мережах.