Акції українських нафтогазових компаній у Лондоні вчора закрилися різнонаправлено - експерти

Українськікомпаніїнафтогазовогосектору наЛондонськійфондовійбіржівчора закрилисярізнонаправлено.

Процеповідомляєтьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

Яквідзначаютьаналітики,JKX Oil&Gas(+0,83%)наЛондонськійфондовійбіржі в понеділокчастковокомпенсуваввтрати попередньоїторговоїсесії.ПрицьомуCadogan Petroleum(-0,56%)іRegal Petroleum(-1,5%) знизилися.ПозитивнірезультатипродемонструвавFerrexpo(+4,9%).«Миронівськийхлібородукт»(+0,53%)такожторгувавсявзеленійзоні.

За інформацієюаналітиків,на Варшавськійфондовійбіржівпонеділок «Кернел»(+0,93%)іMilkiland(+1,2%) користувалисяпопитомзбокуінвесторів.Водночас,«Агротон»(-0,38%) і«Астарта»(-0,55%) фінішувалив червонійзоні.

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