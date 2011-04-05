Фондовий ринок США завершив понеділок символічним зростанням - експерт

Фондовий ринок США в понеділок, 4 квітня, завершив торгову сесію символічним зростанням.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекси S & P 500 і DJIA в понеділок добавили 0,03% і 0,2% відповідно. Нафоні відсутності публікації значущих економічних даних і помірного росту вартості нафти діями трейдерів керували переважно технічні фактори. Так, на старті торгової сесії в Сполучених Штатах Америки індекс DJIA піднімався вище позначки 12 400 пунктів, яка згодом стала опором і максимальним рівнем дня.

На думку аналітика, на ринок нафти діють дві протилежні сили. З одного боку, лівійські повстанці готові до першої поставки нафти на світовий ринок. З іншого боку, страйк нафтовиків в Габоні чинить емоційний тиск на настрої трейдерів. У обох випадках фізичний вплив на ринок нафти має бути обмежений. Так, Габон є невеликим гравцем на ринку з поставками на рівні всього 240 тис. барелів на день. Тим часом, після досягнення котируваннями нафти марки Brent позначки в 120 доларів за барель ціна чорного золота сконсолідувалася сьогодні вранці на даному рівні.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, вчорашній виступ Бена БЕРНАНКЕ не містив несподіванок, і ступінь впливу висловлювань голови ФРС на динаміку ризикових активів має бути невисокою. Резюмуючи сказане Б.БЕРНАНКЕ, можна зосередитися на двох тезах. По-перше, зростання вартості сировинних товарів має короткотерміновий вплив на динаміку цін. По-друге, ФРС уважно відстежує динаміку інфляційних очікувань і не бачить причин для різких кроків до тих пір, поки очікування майбутньої інфляції залишаються стабільними.