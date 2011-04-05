1 квітня 2011 року юридичні особи - страхові компанії «АХА Україна» та «АХА Страхування» - завершили процес злиття. Компанії об'єдналися під одним юридичним ім'ям - СК «АХА Страхування».

Про це йдеться в повідомленні АХА, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, 1 квітня був підписаний передавальний акт, згідно з яким все майно, права і зобов'язання АТ «СК «АХА Україна» перейшли до його правонаступника - АТ «СК «АХА Страхування». У той же день всі активи СК «АХА Україна» перейшли до СК «АХА Страхування».

Також повідомляється, що всі договори, укладені до моменту злиття СК «АХА Україна» і СК «АХА Страхування», продовжать діяти і не потребують перепідписання. Страхові премії за договорами страхування приймаються на поточні рахунки СК «АХА Страхування», вона ж здійснює всі страхові виплати клієнтам.

В АХА нагадали, що об'єднання операційної діяльності (IT, HR, фінансів і маркетингу) двох компаній під єдиним управлінням відбулося ще в 2008 році. В 2009 році об'єдналися вертикалі продажів та врегулювання збитків.

Довідка УНІАН. У середині листопада 2007 року Група компаній АХА (Франція) завершила операцію з придбання 50% + 1 акція СК «Веско» (зараз - СК «АХА Страхування») та СК «Український страховий альянс» (зараз - СК «АХА Україна»). Близько 49% акцій обох страхових компаній належать АКІБ «УкрСиббанк» (фінансова група BNP Paribas).

За підсумками 2010 року СК «АХА Страхування» і СК «АХА Україна» зібрали на двох страхових премій на суму 722 млн. грн. Сумарні страхові виплати становили 336,4 млн. грн.

На початку грудня 2009 року страхові компанії «АХА Україна» та «АХА Страхування» заявили про намір об'єднатися під єдиним брендом.