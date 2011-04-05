Ризики компанії «Мрія» знизилися за рахунок достатньої кількості грошових коштів - експерт

Підвищення Standard & Poor `s рейтингу агрохолдингу «Мрія» в першу чергу відображає зниження короткострокових і середньострокових ризиків компанії за рахунок достатньої кількості грошових коштів.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

Він підкреслив, що «українські компанії часто мають проблеми з отриманням довгострокових кредитів, що відбивається на їх здатності фінансувати капітальні витрати». За рахунок коштів від розміщення єврооблігацій «Мрія» зможе покрити витрати на реалізацію масштабної стратегії розвитку.

Тим не менше, вважає аналітик, «в довгостроковому періоді ризики компанії є досить високими, з огляду на волатильність сільськогосподарської галузі та високі капітальні витрати». Облігації «Мрії» в даний момент торгуються з прибутковістю 11%, що на 25 базисних пунктів нижче, ніж під час розміщення.

Як повідомляв УНІАН, служба кредитних рейтингів Standard & Poor `s підвищила довгостроковий кредитний рейтинг української сільськогосподарської компанії «Мрія Агрохолдинг» («Мрія») з «В-» до «В» і вивела його із списку CreditWatch («рейтинги на перегляді») , куди він був поміщений 2 листопада 2010 з позитивним прогнозом.

Прогноз за рейтингом «Мрії» - «стабільний». Рейтинг, присвоєний пріоритетним незабезпеченим облігаціям компанії на суму 250 млн. дол. терміном погашення в 2016 р., був підтверджений на рівні «В». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту («4») також не змінюється і відображає думку S & P про середню (30-50%) повноту задоволення вимог держателів зазначених облігацій у випадку дефолту емітента.