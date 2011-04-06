Українські фондові ринки знизилися на фоні негативу з-за кордону - експерти

Українські фондові ринки у вівторок, 5 квітня, закрилися зниженням на фоні негативу з-за кордону.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед лідерів торгів на Українській біржі за обсягом, як і раніше, була «Мотор Січ» (35,7 млн. грн.). Практично всі підприємства індексного кошика показали зниження більше одного відсотка, кращий за ринок мали вигляд акції "Західенерго" (+0,78%) і Єнакієвського метзаводу (+0,63%). Найбільше зниження було зафіксовано по «Укрнафті» (-3,24%), «Стиролу» (-2,52%) і «Укрсоцбанку» (-2,24%).

Як відзначають аналітики, торгова сесія в Європі та США у вівторок проходила переважно з негативною динамікою індексів, причиною чого стала слабка статистика по єврозоні і США, а також зниження рейтингу Португалії на одну сходинку агентством Moody's. Остання подія відновила побоювання інвесторів стосовно боргової кризи в Єврозоні. Опубліковані вчора дані ділової активності в сфері послуг США, а також ділової активності в галузі промислового виробництва єврозони виявилися гіршими очікувань аналітиків. Крім цього, додатковий негативний вплив на настрої інвесторів мали і новини про підвищення ЦБ Китаю відсоткових ставок за річними кредитами і депозитами в національній валюті на 0,25%.

За словами аналітиків, сьогодні буде опубліковано переглянутий ВВП Єврозони за четвертий квартал 2010 року, дані по промисловим замовленнями за лютий у Німеччині і дані про промислове виробництво за лютий у Великій Британії. А в США сьогодні вийде індекс іпотечного ринку і дані про запаси нафти за тиждень за даними EIA.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 5 квітня, знизився на 1,28% - до 1 096,02 пункта. Загальний обсяг торгів становив 288 млн. 585 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,34% - до 2815,18 пункта. Загальний обсяг торгів становив 332 млн. 989 тис. грн., з них на терміновому ринку - 119 млн. 521 тис. грн.