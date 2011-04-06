Експерт: американські фондові індекси у вівторок показали незначне зниження

Американські фондові індекси S&P 500 і DJIA у вівторок, 5 квітня, зафіксували незначне зниження - на 0,02% і 0,05% відповідно.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, у вівторок, перед публікацією протоколів засідання Федерального комітету з операціям на відкритому ринку ФРС (FOMC), покупці поступилися продавцям, що нівелювало результати покупок в першій половині торговельної сесії. Динаміка індексу S&P 500 продовжує бути обмеженою вузьким коридором на рівні 1 330 і 1 340 пунктів, у той час як ф'ючерсні контракти на нафту марки WTI як і раніше консолідуються на рівні 108 доларів за барель.

Як підкреслив аналітик, з банківського сектору Європи знову прийшли новини про плани щодо залучення капіталу банківськими установами. На цей раз йдеться про німецький Commerzbank та італійський Intesa Sanpaolo. Зовсім недавно учасники ринку негативно реагували на залучення капіталу італійськими банками, що викликало зниження європейських майданчиків на фоні стабільної динаміки фондових індексів у США. Однак, так як плани Commerzbank і Intesa Sanpaolo не стали сюрпризом, негативна реакція інвесторів на цей раз має бути обмеженою.

П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що рейтингове агентство Moody's знизило суверенний рейтинг Португалії на один крок з А до Ваа1. У той же час, агентства Fitch and Standard & Poor's до поточного моменту вже знизили рейтинг Португалії до рівня ВВВ-, що всього на один щабель вище, ніж рейтинг, який присвоюється вже спекулятивним цінним паперам. На цьому фоні вартість запозичень Португалії на відкритому ринку терміном на п'ять років перевищила 10% - вперше з моменту введення єдиної європейської валюти. Тим не менше, з урахуванням необхідності погашення раніше випущених боргових зобов'язань на наступному тижні, Міністерство фінансів Португалії змушене провести черговий аукціон із залучення коштів, який розпочався в середу о 11:30 за київським часом. Схоже, що допомога ЄС надійде лише під завершення дострокових виборів у червні цього року, якраз коли треба буде погасити ще 7 млрд. євро, вважає аналітик.

За його інформацією, сьогодні вранці фондова біржа в Шанхаї відкрилася після чотирьох вихідних днів. Незважаючи на вчорашнє підвищення процентних ставок Народним банком Китаю, фондовий індекс SSE Composite на час відкриття торгів у Європі виріс на 1,2%. Водночас, інші фондові індекси регіону не показали єдиної динаміки після неоднозначних результатів торгової сесії в США.